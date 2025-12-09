استخراج 150 جسمًا غريبًا من مريء طفل بالمنظار في مستشفى الولادة بالمدينة

نجح فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة، في استخراج أكثر من 150 جسمًا غريبًا من مريء طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، وذلك باستخدام المنظار العلوي للجهاز الهضمي، دون الحاجة لتدخل جراحي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الطفل نُقل إلى المستشفى وهو يعاني من صعوبة في البلع وآلام متكررة، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن تراكم أجسام غريبة داخل المريء، شملت حصى ونوى تمر، ما استدعى تدخّلًا فوريًا لإزالتها عبر المنظار.
وأشار إلى أن العملية نُفّذت بدقة عالية، وتم استخراج الأجسام المتراكمة بشكل آمن ودون حدوث مضاعفات، مؤكّدًا أن حالة الطفل الصحية مستقرة حاليًا، بفضل سرعة التدخل وفعالية الإجراءات العلاجية المتبعة.
ويُعد هذا الإنجاز الطبي إضافة نوعية لقدرات مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية، ويعكس التطور في تقديم الرعاية التخصصية الدقيقة للأطفال، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات الصحية بمنطقة المدينة المنورة.