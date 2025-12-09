استخراج 150 جسمًا غريبًا من مريء طفل بالمنظار في مستشفى الولادة بالمدينة

نجح فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة، في استخراج أكثر من 150 جسمًا غريبًا من مريء طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، وذلك باستخدام المنظار العلوي للجهاز الهضمي، دون الحاجة لتدخل جراحي.