جدة.. "خالد الفيصل" يرعى "حفل الخريج والوظيفة الـ27" الأربعاء المقبل

من جانبه، قال مدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد باصم، إن فعاليات الحفل ستشتمل على حفل افتتاح وتخريج الدفعة 27 وتكريم المتفوقين الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى معرض للتوظيف يمتد لمدة ثلاثة أيام بمقر فرع معهد الإدارة العامة بمحافظة جدة خلال الفترة من 10/11/1444هـ إلى 12/11/1444هـ؛ حيث تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل خلالها الزائرين، وتُعّرِف من خلالها بأنشطتها والمزايا الوظيفية التي تقدمها وطبيعة العمل فيها.