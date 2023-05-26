جدة.. "خالد الفيصل" يرعى "حفل الخريج والوظيفة الـ27" الأربعاء المقبل

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حفل الخريج والوظيفة السابع والعشرين لفرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة الأربعاء المقبل.
وبيّن مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن هذه الرعاية الكريمة هي امتداد لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء هذا الوطن المبارك.
وأكد أن معهد الإدارة العامة ينتهز هذه المناسبة ليتقصى احتياجات سوق العمل، ويشارك في طرح الموضوعات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه توظيف القوى العاملة السعودية، مشيرًا إلى أن حفل الخريج والوظيفة يعتبر مناسبة في غاية الأهمية، كونها تجمع بين الاحتفال بتخريج دارسي برامج المعهد الإعدادية وعدد من الفعاليات الداعمة للتوظيف والتدريب بما يتوافق مع رؤية (2030).
من جانبه، قال مدير عام فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد باصم، إن فعاليات الحفل ستشتمل على حفل افتتاح وتخريج الدفعة 27 وتكريم المتفوقين الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى معرض للتوظيف يمتد لمدة ثلاثة أيام بمقر فرع معهد الإدارة العامة بمحافظة جدة خلال الفترة من 10/11/1444هـ إلى 12/11/1444هـ؛ حيث تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل خلالها الزائرين، وتُعّرِف من خلالها بأنشطتها والمزايا الوظيفية التي تقدمها وطبيعة العمل فيها.
وأضاف أن الفرع قد تلقى (545) عرضًا وظيفيًا من عدد من شركات ومؤسسات القطاع الأهلي، وهذا يؤكد ما يتمتع به خريجو المعهد ولله الحمد من سمعة عالية نتيجة جدية التدريب الذي أكسبهم مهارات عملية وسلوكيات وظيفية تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.