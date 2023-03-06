احجزها من هنا.. "الحرمين" تعزز خدماتها للمسنين والمعاقين بـ9 آلاف عربة

وبيّنت الرئاسة أنه يمكن تحميل التطبيق على أجهزة أبل من الرابط الآتي: https://apps.apple.com/us/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar

كما يمكن تحميله على أجهزة أندرويد عبر رابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanaqol.app&hl=ar.