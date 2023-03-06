احجزها من هنا.. "الحرمين" تعزز خدماتها للمسنين والمعاقين بـ9 آلاف عربة

اهتمامًا وعناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدماتها بأكثر من 9 آلاف عربة تعمل على مدار الساعة.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يمكن حجز العربات مسبقًا عبر تطبيق "تنقل"؛ حيث يصل القاصد الكريم ويجد العربة في انتظاره".
وبيّنت الرئاسة أنه يمكن تحميل التطبيق على أجهزة أبل من الرابط الآتي: https://apps.apple.com/us/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar
كما يمكن تحميله على أجهزة أندرويد عبر رابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tanaqol.app&hl=ar.