6 مئوية.. طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة، 6 مئوية.