6 مئوية.. طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة، 6 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 37 درجة، ووادي الدواسر والأحساء 36 مئوية، والخرج 35 مئوية، وجازان وحفر الباطن 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 مئوية، تليها القريات 8 درجات، ثم حائل 9 مئوية، وتبوك 10 درجات.
وسجلت أبها وبريدة والباحة وعرعر وطريف والطائف وحفر الباطن والقريات أعلى نسبة رطوبة 90%.