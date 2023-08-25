خلال أسبوع.. ضخ 882 ألف لتر من المياه في خوخة الحديدة باليمن

من ناحية أخرى، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لعام 2023م، حيث سيجري توزيع 3.668 سلة غذائية تشتمل على المواد الأساسية، يستفيد منها 25.676 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا في مديريات حجر، وثمود، ورماه، والعبر بالمحافظة.