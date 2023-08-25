خلال أسبوع.. ضخ 882 ألف لتر من المياه في خوخة الحديدة باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهدت الفترة من 2 وحتى 8 أغسطس 2023م، ضخ 441.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 441.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
من ناحية أخرى، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الغذائية للنازحين والمتضررين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لعام 2023م، حيث سيجري توزيع 3.668 سلة غذائية تشتمل على المواد الأساسية، يستفيد منها 25.676 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا في مديريات حجر، وثمود، ورماه، والعبر بالمحافظة.
وأشاد وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الصحراء محمد بن جربوع الصيعري بجهود المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة آلاف الأسر النازحة والمتضررة، مؤكدا أهمية هذه المشاريع التي ستسهم في تخفيف معاناة المحتاجين في اليمن.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 179.982 سلةً غذائيةً بشكل دوري كل شهرين، في محافظات مأرب، حضرموت، المهرة، شبوة، الجوف، الحديدة، سقطرى، حجة، صعدة، يستفيد منها 36.237 أسرةً بواقع 253.659 فردًا.
على صعيد ثانٍ، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة 175 خدمة خلال الفترة من 6 وحتى 12 أغسطس 2023م.
وراجع العيادات 68 مستفيداً، منهم 22 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 13 مستفيدًا، وعيادة الأمراض الباطنية 27 مستفيدًا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 6 حالات.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 39 فردًا، فيما صُرفت الأدوية لـ68 مستفيدًا، وجرى ضخ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب، ونُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات.
إلى ذلك، واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر يوليو الماضي 83 مريضًا بينهم 27 مريضًا حصلوا على 190 جلسة غسيل كلوي مجدولة وجلسة إسعافية واحدة، بينما تلقى 56 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 65%، ونسبة الإناث 35%، بينما شكلت نسبة النازحين 5%، والمقيمين 95% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب الصومالي.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ويقوم المشروع بتوزيع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.