منح اللواء "المغيدي" وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني

نيابةً عن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، قلّد وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني.
وأوضح وزير الدفاع الموريتاني أن هذا التكريم هو نظير ما قدمه اللواء "المغيدي" من جهود في تكثيف العمل الدولي وتنسيقه ضد الإرهاب والتطرف على مستوى الدول الأعضاء والصديقة.
وقال "المغيدي": هذا التكريم دافع لبذل المزيد في محاربة هذه الآفة التي أنهكت كثيرًا من الدول حول العالم، والتحالف الإسلامي منذ إنشائه حتى الآن يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي، وذلك إيمانًا منهم بأن آفة الإرهاب هي معضلة كثيرًا من شعوب العالم يجب القضاء عليها ومحاربتها بكل السُبل.
من جانب آخر، التقى "المغيدي" قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق الركن مختار بله شعبان، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين في مجال محاربة الإرهاب.