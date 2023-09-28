منح اللواء "المغيدي" وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني

وقال "المغيدي": هذا التكريم دافع لبذل المزيد في محاربة هذه الآفة التي أنهكت كثيرًا من الدول حول العالم، والتحالف الإسلامي منذ إنشائه حتى الآن يحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي، وذلك إيمانًا منهم بأن آفة الإرهاب هي معضلة كثيرًا من شعوب العالم يجب القضاء عليها ومحاربتها بكل السُبل.