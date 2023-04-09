"العقار" ترعى النسخة الثانية من "معرض مسكن العقاري" بالرياض مطلع مايو المقبل

ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع العقارية للمطورين والفرص التمويلية والمستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار؛ بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.