استفيدوا من "تخفيض المخالفات المرورية".. "مستشار قانوني": الحجز والتنفيذ على الحسابات البنكية بانتظار المخالفين

وقال إنه في حالة عدم السداد؛ يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض، ومهلة السداد المقررة نظامًا، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشرة يومًا للسداد، دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، أو بانقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.