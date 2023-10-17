حائل.. فرضية تجمع مياه واحتجاز أشخاص داخل نفق الساعة
نفذت المديريةُ العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلةً في مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، ومن خلال فرقها الطبية والإسعافية؛ خطةً فرضية تجمع مياه واحتجاز أشخاص داخل نفق الساعة، وذلك وفق خطة وضعتها إدارة الدفاع المدني بحائل، وأمانة المنطقة، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والنقل الطبي بتجمع حائل الصحي، ومستشفى الملك خالد بحائل، ومستشفى الأنوار الطبي، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأبانت صحة حائل أنهُ تم خلال الخطة الفرضية تطبيق خطة الإخلاء والفرز الطبي للحالات بواسطة الكوادر الطبية؛ وهي كالتالي: حالتان سوداء، وثلاث حالات حمراء، وأربع حالات صفراء، وثلاث أخرى حالات خضراء، وتمّ نقلها للمستشفيات بعد تقديم الإسعافات الأولية لها من خلال سيارات الإسعاف المتواجدة في موقع الحدث.
وأشارت صحة حائل إلى أن هذه الفرضية تأتي في إطار جهود الاستعداد لموسم الأمطار، والأمطار، وتدريب الكوادر الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مثل هذه الظروف، واختبار وسائل الاتصال مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في التدريب؛ حيث تعتبر الفرضيات جزءًا أساسيًّا من الاستعداد لحالات الطوارئ لمواجهة الأحداث والكوارث المختلفة خارج المنشآت الصحية، ورفع الجاهزية، والخروج بالملاحظات، ودراسة أوجه القصور لتلافي السلبيات وتطوير الإيجابيات.