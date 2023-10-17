حائل.. فرضية تجمع مياه واحتجاز أشخاص داخل نفق الساعة

وأشارت صحة حائل إلى أن هذه الفرضية تأتي في إطار جهود الاستعداد لموسم الأمطار، والأمطار، وتدريب الكوادر الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مثل هذه الظروف، واختبار وسائل الاتصال مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في التدريب؛ حيث تعتبر الفرضيات جزءًا أساسيًّا من الاستعداد لحالات الطوارئ لمواجهة الأحداث والكوارث المختلفة خارج المنشآت الصحية، ورفع الجاهزية، والخروج بالملاحظات، ودراسة أوجه القصور لتلافي السلبيات وتطوير الإيجابيات.