مؤشرات على تشكُّل منطقة ضغط منخفض جنوب شرق بحر العرب الأيام القليلة المقبلة

يشير آخر التوقعات الناتجة عمّا يُسمّى المُحاكاة الحاسوبية فرص تشكُّل منطقة ضغط جوي منخفض (اضطراب مداري) جنوب شرق بحر العرب مع مطلع الأسبوع المقبل مع عدم استبعاد تطورها إلى حالة مدارية (منخفض مداري) خلال الـ 5 أيام المقبلة، وعدم وجود أي تأثيرات على أجواء شبه الجزيرة العربية خلال الفترة ذاتها.
وترصد صور الأقمار الاصطناعية وجود كميات من السحب حالياً في جنوب شرق بحر العرب، حيث إنها لم تتشكّل بعد أي حالة مدارية (لا يوجد أي انتظام في دوران الرياح في منطقة الضغط الجوي المنخفض).
وتراوح سرعة الرياح في منطقة الاضطراب المداري أقل من 17 عقدة؛ ما يعني دوراناً ضعيفاً مشتتاً للسحب، فيما تتراوح سرعة الرياح -في حال تطوّر الحالة لمنخفض مداري- بين 17 و27 عقدة.
ويتابع المختصون في مركز طقس العرب الإقليمي، المؤشرات الأولية للنظام والاتجاهات في حال تشكلها، حيث إن اقترابه من المنطقة واندفاع بقايا الرطوبة المدارية نحو المنطقة من جرّاء بقاياه بالتزامن مع عبور أخدود غربي يؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار الجوي في أجزاءٍ من شبه الجزيرة العربية.