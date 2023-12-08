مؤشرات على تشكُّل منطقة ضغط منخفض جنوب شرق بحر العرب الأيام القليلة المقبلة

ويتابع المختصون في مركز طقس العرب الإقليمي، المؤشرات الأولية للنظام والاتجاهات في حال تشكلها، حيث إن اقترابه من المنطقة واندفاع بقايا الرطوبة المدارية نحو المنطقة من جرّاء بقاياه بالتزامن مع عبور أخدود غربي يؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار الجوي في أجزاءٍ من شبه الجزيرة العربية.