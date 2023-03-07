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وزير الدولة "السلطان" ووزير الإعلام "الدوسري" يؤديان القَسَم

أمام الملك.. وبحضور ولي العهد
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

تشرَّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض أمس، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما، كل من المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وسلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام، قائلَيْن: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بِسِر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وزير الدولة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان يؤدي القسم
وزير الدولة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان يؤدي القسم
وزير الإعلام سلمان بن يوسف بن علي الدوسري يؤدي القسم
وزير الإعلام سلمان بن يوسف بن علي الدوسري يؤدي القسم

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