"الربيعة" يدشن باخرتين إغاثيتين للشعبين الفلسطيني والسوداني

ونوّه "الربيعة" في تصريح صحفي بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الإنساني في أنحاء العالم؛ مشيرًا إلى أن هذه الوقفة مع الشعبين الفلسطيني والسوداني ليست بمستغرَبة على مملكة الإنسانية؛ حيث دأبت المملكة طيلة تاريخها على مد يد العون، ومساندة الدول والشعوب المتضررة والمحتاجة وإغاثة الملهوفين بوصفها الحضن الدافئ واللمسة الإنسانية الحانية التي تخفف من معاناة الفئات الأشد ضعفًا أينما كانوا.