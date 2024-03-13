مجموعة stc تجري أكثر من 997 عملية تطويرية استثنائية وتوسع تغطية شبكتها بالحرمين الشريفين

أكملت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، استعداداتها التشغيلية لموسم رمضان المبارك 1445هـ ضمن جهودها المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية المتطورة لزوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتوافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها لضيوف الرحمن.حيث شملت عمليات الفحص الوقائي لجميع عناصر الشبكة والانظمة التشغيلية والتأكد من جاهزيتها وضمان جودتها في نقل البيانات والمكالمات الصوتية، أيضا تأمين الكوادر البشرية المهنية اللازمة خلال الشهر الكريم ولذروة العشر الاواخر لمراقبة أداء الشبكة والقيام بالعمليات التصحيحية على مدار الساعة مع تكثيف فرق المراقبة اليومية لفحص مسارات الكوابل المحورية والتأكد من سلامتها، كذلك تأمين أنظمة ومعدات طوارئ بحسب خطط الطوارئ المعتمدة عالميا لدى المجموعة لضمان أفضل أداء للشبكة ولاستمرارية الخدمات وموثوقية نجاحها.