موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تستضيف محادثات أولية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع".. وضربات قاصمة لمُهرِّبي ومُروِّجي المخدرات

بجدارتها التي لا تُنافَس في سرعة نقل الأخبار، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قُرَّاءها ومتابعيها في أجواء كل الأحداث المهمة، التي تمخَّض عنها الأسبوع الماضي، منها استضافة السعودية المحادثات الأولية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة؛ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الاقتتال الضاري في السودان منذ أكثر من 20 يومًا، وذلك ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها السعودية وأمريكا لإنهاء الصراع الدامي.
وكذلك تَواصُل الضربات القاصمة من قِبل رجال مكافحة المخدرات ضد المهربين والمروجين، وتسجيل هيئة التراث رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال أطول عبارة مكتوبة على لوحة بـ6088 حبة من حبات البُن الخولاني السعودي، وانتهاء حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة فيروس كورونا عالميًّا، وخسارة فريق الهلال كأس دوري أبطال آسيا.
ومن الأحداث المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لقرائها ومتابعيها، إعلان "أرامكو" و"باوستيل" وصندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالسعودية، وتحقيق المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبي المشارك في بطولة كأس العالم 2023 لذوي الإعاقة، المقامة في العاصمة الجورجية تبليسي، 5 ميداليات، ذهبيتَين وفضيتَين وبرونزية واحدة، وتخصيص 6 مطارات جديدة لاستقبال الحجاج، وإعلان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث استمرار استقبال طلبات التقديم طوال العام، وتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا.
استهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بتأكيد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن ضربات رجال مكافحة المخدرات ضدّ المهرّبين والمروّجين لن ينجوا منها مروّجو المخدرات ومَن يستهدف مجتمعنا ووطننا، وذلك مواكبة لحملة "بالمرصاد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، فيما أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة بين أطراف الصراع في السودان، وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق، وذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي.
وسجلت هيئة التراث، الاثنين، رقمًا قياسيًّا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال أطول عبارة مكتوبة على لوحة بـ6088 حبةً من حبات البن الخولاني السعودي، شكّلت في مجموعها عبارة "هيئة التراث"، وبينما أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب (428.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(128) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان؛ كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان، وذلك ضمن الضربات القاصمة التي تشنها وزارة الداخلية على المهربين والمروجين، أعلنت كل من أرامكو السعودية، وشركة باوشان للحديد والصلب المحدودة "باوستيل"، تكتل الصُّلب الرائد في العالم ومقرها الصين، وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م؛ وذلك من خلال نشرة نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م، التي تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد في المملكة، وفيما حقَّق المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبي المشارك في بطولة كأس العالم 2023 لذوي الإعاقة، المقامة في العاصمة الجورجية تبليسي، عددًا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، واصل أسطورة كرة القدم و"سفير السياحة السعودية" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته للمدن السعودية، وظهر النجم الأرجنتيني مع عائلته، في مدينة الدرعية التاريخية، حيث التقطت له صور في حي الطريف الشهير.
وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية، ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة، سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام، بينما عقدت منظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية؛ وذلك لبحث الأوضاع في السودان، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة.
أعلنت "الخطوط السعودية"، الخميس، تخصيص 6 مطارات جديدة لاستقبال الحجاج، ستمكن من نقل الحجاج من 100 مطار حول العالم، فيما أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن استمرار استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، وذلك في إطار زيادة فرص القبول أمام الطلاب والطالبات، وتسهيل رحلتهم للحصول على قبول جامعي من إحدى المؤسسات المعتمدة في البرنامج؛ بما يتوافق مع أوقات التقديم لجميع دول الابتعاث.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، انتهاء حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا، مبينة أن "كوفيد-19" لم يعد يشكل حالة صحية عالمية طارئة، فيما قدّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ضحايا بما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية، بينما أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة؛ بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى الجمعة.
ورحبت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، السبت، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش السوداني وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة، وحثت الدولتان الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرُّض لمزيدٍ من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، فيما انطلقت احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا؛ حيث وصل تشارلز الثالث إلى قصر باكنغهام، كما وقّع على القسم بعد أدائه ضمن مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا، وقال الملك الجديد: "سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقًا للقانون".
وتوّج فريق أوراوا الياباني الأول لكرة القدم، السبت، بلقب دوري أبطال آسيا 2022، على حساب نظيره الهلال السعودي، بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في لقاء الإياب، الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب سايتاما 2022، في العاصمة اليابانية طوكيو، بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي.