موجز "سبق" الأسبوعي: السعودية تستضيف محادثات أولية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع".. وضربات قاصمة لمُهرِّبي ومُروِّجي المخدرات

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م؛ وذلك من خلال نشرة نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م، التي تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد في المملكة، وفيما حقَّق المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبي المشارك في بطولة كأس العالم 2023 لذوي الإعاقة، المقامة في العاصمة الجورجية تبليسي، عددًا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، واصل أسطورة كرة القدم و"سفير السياحة السعودية" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته للمدن السعودية، وظهر النجم الأرجنتيني مع عائلته، في مدينة الدرعية التاريخية، حيث التقطت له صور في حي الطريف الشهير.