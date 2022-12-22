طرح مسلخ خليص للاستثمار بصفة عاجلة.. شكوى بمكة تتفاعل بردّ رسمي

أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أنه قد تم رفع جميع حيثيات موضوع مسلخ خليص للوزارة لطرحه للاستثمار بصفة عاجلة، وتم إعداد الاستمارة الخاصة به، وقد أحيل إلى لجنة الاستثمار في وكالة الاستثمار، وجارٍ العمل على طرح مسلخ خليص خلال الفترة المقبلة حسب الإجراءات المتبعة في ذلك.
جاء ذلك ردًا على استفسار من "سبق" بعد شكوى مواطنين عن انتهاء عقد مسلخ خليص من شهر 11 عام ١٤٤٣ ولا يزال المستثمر يعمل مع تدني مستوى النظافة.
وأكد "الزهراني" حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، حيث تشمل خطة الإدارة تكثيف أعمال الرقابة، ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من مكتب الوزارة بمحافظة خليص، وهناك جولات ميدانية على هذا المسلخ تتم من قبل الطبيب البيطري المختص بشكلٍ يومي، منوهًا بحرص الإدارة على وضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة اللحوم وطرق تداولها بطرق صحية في جميع المسالخ.
يُذكر أن هناك خططًا تنظيمية لإدارة المسالخ في مكة لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى عبر خطة عمل معدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، تتضمن: تطوير مرافق المسالخ والاشتراطات الفنية والصحية، وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة.