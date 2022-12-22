طرح مسلخ خليص للاستثمار بصفة عاجلة.. شكوى بمكة تتفاعل بردّ رسمي

وأكد "الزهراني" حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، حيث تشمل خطة الإدارة تكثيف أعمال الرقابة، ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من مكتب الوزارة بمحافظة خليص، وهناك جولات ميدانية على هذا المسلخ تتم من قبل الطبيب البيطري المختص بشكلٍ يومي، منوهًا بحرص الإدارة على وضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة اللحوم وطرق تداولها بطرق صحية في جميع المسالخ.