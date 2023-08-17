زيارة ترفيهية لأبناء جمعية "كهاتين" في فعالية "للجد نعود"

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للبرامج والأنشطة للأيتام، والتي ترتكز على تعظيم الأثر التنموي على الأيتام وأسرهم، وتهدف إلى المساهمة في بناء شخصية طفل واعٍ يمتلك معارف وقيماً ومهارات أساسية، وذلك عن طريق تنظيم وتقديم بعض البرامج والفعاليات والأنشطة؛ لضمان الإشباع المعرفي والمهاري والترفيهي للأيتام وفق خصائصهم العمرية، وذلك في إطار جهود الجمعية الحثيثة في خدمة الأيتام وأسرهم، التي تضمنت تقديم ما له أثر إيجابي على المستفيدين لتحقيق أهدافها ورسالتها.