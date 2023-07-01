"الجبير" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

كما قدم التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بنجاح موسم الحج، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلت لخدمة ضيوف الرحمن، وبما حقق من نجاح على المستويات كافة من حيث تكامل الخدمات والتعاون بين الأجهزة الحكومية كافة والقطاعين العام والخاص .