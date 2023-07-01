"الجبير" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

رفع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام 1444ه.
كما قدم التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بنجاح موسم الحج، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلت لخدمة ضيوف الرحمن، وبما حقق من نجاح على المستويات كافة من حيث تكامل الخدمات والتعاون بين الأجهزة الحكومية كافة والقطاعين العام والخاص .
وسأل "الجبير" الله تعالى بأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم على قيادتها الرشيدة نعمة وشرف خدمة الحرمين الشريفين، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قامت وتقوم به من جهود لخدمة ضيوف الرحمن .