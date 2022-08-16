بعد تعنُّت الأم ورفضها.. محكمة تُمَكِّن أبًا من رؤية أبنائه وزيارتهم

مكّنت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، أبًا من رؤية أبنائه وزيارتهم، بعد تعنّت أمهم ومنعهم من التواصل معه.
وفي تفاصيل القضية، تَقدم المُدّعي بدعوى إلى المحكمة يطالب فيها برؤية وزيارة أبنائه المقيمين عند أمهم بعد الانفصال، والتي تتعنت في الأمر وتمنعهم كذلك من التواصل الهاتفي معه، رغم توفيره للهاتف والرقم.
وبناء على ما تَقدم في الدعوى، ولأن الزيارة حق للأبوين وللأطفال؛ قضت المحكمة بأن تكون الزيارة الدورية كل أسبوعين من الخميس الساعة الثالثة عصرًا وحتى السبت الثالثة عصرًا، مع مبيت الأبناء لدى والدهم وقت الزيارة، كما حددت المحكمة أوقات الزيارة في الأعياد والإجازات.
يُذكر أن نظام الأحوال الشخصية نص على: "إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين؛ فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تُقرر المحكمة ما تراه".