بعد تعنُّت الأم ورفضها.. محكمة تُمَكِّن أبًا من رؤية أبنائه وزيارتهم

وبناء على ما تَقدم في الدعوى، ولأن الزيارة حق للأبوين وللأطفال؛ قضت المحكمة بأن تكون الزيارة الدورية كل أسبوعين من الخميس الساعة الثالثة عصرًا وحتى السبت الثالثة عصرًا، مع مبيت الأبناء لدى والدهم وقت الزيارة، كما حددت المحكمة أوقات الزيارة في الأعياد والإجازات.