"زيت الجوف" يحصد الذهب في مسابقة طوكيو كأفضل زيت زيتون عضوي

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور، العمل على تطوير قطاع الزيتون بالمنطقة ومواصلة توفير الدعم والتسهيلات للمزارعين والشركات.
ونوّه بالجوائز الدولية التي حصدها قطاع الزيتون بالجوف، والتي تعكس النمو المستمر وتنافسية صناعة الزيتون بالمنطقة وفي المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود، بمناسبة حصول الشركة على الميدالية الذهبية كأفضل زيت زيتون عضوي بالمسابقة الدولية (OOP) المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تهدف إلى تعزيز جودة زيوت الزيتون البكر الممتازة.
وقد هنأهم بهذا الإنجاز متطلعاً إلى مزيد من التميز في المحافل الدولية للقطاع الزراعي بالمنطقة، وإلى التعاون بين الفرع والشركة من خلال التدريب والأعمال التطوعية والعلاقة التعاقدية بين الشركة وصغار المزارعين والتي يرعاها الفرع لتعزيز الجودة والإنتاجية.