"زيت الجوف" يحصد الذهب في مسابقة طوكيو كأفضل زيت زيتون عضوي

وقد هنأهم بهذا الإنجاز متطلعاً إلى مزيد من التميز في المحافل الدولية للقطاع الزراعي بالمنطقة، وإلى التعاون بين الفرع والشركة من خلال التدريب والأعمال التطوعية والعلاقة التعاقدية بين الشركة وصغار المزارعين والتي يرعاها الفرع لتعزيز الجودة والإنتاجية.