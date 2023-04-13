لتعزيز السلامة المرورية.. "أمانة حائل" تنفّذ 10 معابر جديدة للمشاة

وأوضحت أمانة منطقة حائل، أنها اعتمدت نموذجًا مميزًا لمعابر المشاة، وتصميمًا فريدًا يحاكي طبيعة المنطقة في أحد أهم محاور الانتقال الآمن بين مسجد الراجحي وأحد المجمعات التي تشهد إقبالًا في مختلف الأوقات؛ حيث بلغ إجمالي المعابر بحائل 65 معبرًا للمشاة، ويبلغ عرض المعبر 53.5 مترًا وارتفاع الإشارة 5.5 أمتار، والأعمدة مصنوعة من مادة "جي آر بي"، إضافة إلى وضع سياج فاصل في الجزيرة الوسطى في شارع الثلاثين؛ لمنع المارة من العبور إلا من خلال معابر المشاة المتاحة فقط لسلامتهم؛ فيما تم تركيب أكثر من 300 لوحة إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة لوجود مدارس أو معابر للمشاة في عدد من الشوارع ومحيط المدارس والمواقع التي يرتادها الزوار.