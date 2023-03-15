"أمانة الطائف" تطلق خطتها الرمضانية للنظافة.. و2000 عامل مجهزين بمعداتهم

واهتمت الخطة الرمضانية بتعزيز أعمال النظافة في المواقع المحيطة بمواقيت العمرة (السيل الكبير والسيل الكبير، ووادي محرم بالهدا) لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين في طريقهم إلى الحرم المكي في موسم العمرة، وسيكون عمل فرق النظافة عموماً على مدار 24 ساعة في مواقع الكثافة، وذلك بنظام الورديات، وروعي التخلص السريع والآمن من النفايات في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات بحيث يكون التفريغ في غير أوقات الذروة لضمان عدم التأثير على الحركة التجارية والمرورية وحركة المشاة.