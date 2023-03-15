"أمانة الطائف" تطلق خطتها الرمضانية للنظافة.. و2000 عامل مجهزين بمعداتهم

أكملت أمانة الطائف استعداداتها لتنفذ خطة النظافة والصحة العامة الموسمية لشهر رمضان المبارك، والتي تضمنت تكثيف أعمال النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع السياحية.
وتشمل الخطة زيادة ساعات العمل للعمالة والآليات من خلال العمل بنظام الورديات في كافة المواقع، وتم اعتماد زيادة عدد ردود تفريغ الحاويات، وإعادة توزيع حاويات النفايات في عدد من المواقع لمجابهة كثافة العمل خلال الفترة المقبلة، وهناك متابعة مستمرة لفرق العمل من المراقبين، ويتعين عليهم رفع يومي لبرامج وسير العمل وفق الخطة الرمضانية لتقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور.
كما جرى تهيئة أكثر من 2000 عامل مجهزين بمعدات النظافة المختلفة، كما تم توزيع أكثر من 4000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام داخل الأحياء والمخططات السكنية، لسرعة التعامل مع مخرجات المنازل من النفايات، وتم تخصيص فرق لإزالة ونقل النفايات الصلبة وبقايا الأثاث المستعمل وخلافه من داخل الأحياء والمواقع المفتوحة، كما ستعمل فرق النظافة على الارتقاء بمستوى النظافة في الشوارع والساحات والميادين والجزر الوسطية وبالمواقع المجاورة لإشارات المرور الضوئية في مواكبة لبرنامج معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمدينة.
واهتمت الخطة الرمضانية بتعزيز أعمال النظافة في المواقع المحيطة بمواقيت العمرة (السيل الكبير والسيل الكبير، ووادي محرم بالهدا) لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين في طريقهم إلى الحرم المكي في موسم العمرة، وسيكون عمل فرق النظافة عموماً على مدار 24 ساعة في مواقع الكثافة، وذلك بنظام الورديات، وروعي التخلص السريع والآمن من النفايات في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات بحيث يكون التفريغ في غير أوقات الذروة لضمان عدم التأثير على الحركة التجارية والمرورية وحركة المشاة.
وستعمل فرق المكافحة الحشرية وفق برنامج موسمي، وسيتم دعم القوى العاملة والآليات لتمكينهم من العمل وفق الخطة الرمضانية، وتم إعداد فنيي المكافحة والأخصائيين، وتجهيزهم بالأدوات والمعدات الخاصة بأعمال المكافحة الضبابية، وأجهزة الرش الآلي، وأجهزة الرش اليدوية المحمولة، وأجهزة الهيدروجين، والبودرة وغيرها، وستعمل على فترتين (صباحية ومسائية) بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة الوقاية الصحية.
وستستقبل منصة (بلدي) كافة الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة، وتباشرها فرق العمل الميدانية، وأهابت الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة من خلال تطبيق (صوّر وأرسل)، وسيقف مراقبو الأمانة والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية على معالجة البلاغات في حينها.