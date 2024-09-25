طرح "لائحة نشاط الاستراحات" على "استطلاع": تحديد الجهة المُشرِفة عليها وتشجيع الاستثمار بها

وتشترط أيضًا -دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة- أن يحق للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام ببعض أو كل المهام الموكلة لها بموجب هذه اللائحة.