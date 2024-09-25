طرح "لائحة نشاط الاستراحات" على "استطلاع": تحديد الجهة المُشرِفة عليها وتشجيع الاستثمار بها

طرحت وزارة البلديات والإسكان "اللائحة التنظیمیة لنشاط الاستراحات" على منصة استطلاع؛ لاستطلاع مرئيات العموم؛ بهدف تحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على نشاط الاستراحات، وتحديد أدوار ومسؤوليات الوزارة، وتحسين وتطوير بيئة العمل لضمان تحقيق الأهداف العامة للفرد والمجتمع، كذلك تشجيع الاستثمار في الاستراحات التجارية وتعزيز الاستدامة، ورفع معيار الامتثال للالتزام بالمشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
ويستمر الاستطلاع الذي تم طرحه في 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل.
وتشترط اللائحة في ممارسة نشاط الاستراحات التجارية الحصول على التراخيص الإنشائية/ التجارية بحسب ما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية؛ حيث تقوم الوزارة بالربط التقني بين منصة بلدي ومنصة إيجار وشبكة المعلومات الوطنية السياحية (شموس)، ومركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات، وتقوم الهيئة العامة للعقار بإعداد نموذج للعقود الإيجارية الخاصة بنشاط الاستراحات التجارية.
وتشترط أيضًا -دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتشريعات ذات الصلة- أن يحق للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام ببعض أو كل المهام الموكلة لها بموجب هذه اللائحة.