فريدة من نوعها.. "عيادات افتراضية بمكة للدعم الروحي".. وهذه ‎آلية طلب الخدمة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن عيادة الدعم الروحي تعد عيادة متخصصة تقدم خدمات الدعم الروحي للمرضى من خلال مرشد يمتلك خبرة ومهارة عالية في مجال العمل الإرشادي؛ بينما تتبع في الدعم الروحي مجموعة أساليب علاجية يستخدمها المرشد مع المرضى بهدف مساعدتهم على تجاوز المحن والأزمات جراء المرض أو الفقد والخسارة أو الصدمات النفسية، وتقدم الخدمة عبر العيادات الافتراضية بالمراكز الصحية.