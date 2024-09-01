فريدة من نوعها.. "عيادات افتراضية بمكة للدعم الروحي".. وهذه ‎آلية طلب الخدمة

دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العمري، عيادات افتراضية متخصصة للدعم الروحي في 5 مراكز رعاية صحية أولية تُسهم في تسهيل الحصول على خدمة الدعم الروحي بمسار الصحة النفسية والإدمان ودعم ذوي المتوفى.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن عيادة الدعم الروحي تعد عيادة متخصصة تقدم خدمات الدعم الروحي للمرضى من خلال مرشد يمتلك خبرة ومهارة عالية في مجال العمل الإرشادي؛ بينما تتبع في الدعم الروحي مجموعة أساليب علاجية يستخدمها المرشد مع المرضى بهدف مساعدتهم على تجاوز المحن والأزمات جراء المرض أو الفقد والخسارة أو الصدمات النفسية، وتقدم الخدمة عبر العيادات الافتراضية بالمراكز الصحية.
وأضاف: آلية طلب الخدمة تتم من خلال التحويل من المستشفيات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تتوفر في خمسة مراكز للرعاية الصحية وهي مراكز: بطحاء قريش، ومركز الشرائع 2، ومركز شارع الحج، ومركز التخصصي، ومركز الهنداوية.
يُذكر أن عيادات الدعم الروحي هي الأولى من نوعها على مستوى التجمعات الصحية، وتهدف إلى تسهيل الحصول على خدمة الدعم الروحي لمرضى الصحة النفسية والإدمان ودعم ذوي المتوفي ورفع رضا المستفيدين من هذه الخدمات وتلبية احتياجات السكان والزوار.