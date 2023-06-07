مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية يختتم أعماله

اختتم مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية أعماله، أمس؛ عقب أن أسهم في صنع تأثير إيجابي مستدام في قطاع الرعاية الصحية؛ كمنصة لرواد الصناعة والممارسين الصحيين وخبراء التكنولوجيا؛ لاستكشاف أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030؛ حيث ناقش في أجندة أعماله برنامج تحوّل القطاع الصحي وخاصة التي تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتوسيع إمكانية الوصول إليها.
وسلّط المؤتمر الذي استمرّت أعماله على مدى يومين في فندق الهيلتون بالرياض؛ الضوء على الإمكانات الشاملة للتكنولوجيا الصحية بمشاركة المتحدثين عبر الجلسات الحوارية، والتي شملت مواضيع تسخير الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرعاية الصحية، ودراسة تحليلية لريادة الأعمال في التكنولوجيا الصحية في المملكة العربية السعودية، ودور التطبيب عن بُعد، والعناية المركزة عن بُعد في تحسين رعاية المرضى، وفرص وتأثير تكنولوجيا العالم الطبي، وغيرها من المواضيع المهمة، إضافة لاستعراض قضايا حيوية مثل: حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في قطاع الرعاية الصحية، ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الرعاية الصحية الرقمية، وأهمية توفير الرعاية القائمة على القيمة باستخدام التكنولوجيا.
وتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين الثلاثة في مسابقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية، وتكريم حلولهم الابتكارية وروحهم الريادية، إضافة إلى أن المؤتمر شهد توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية؛ تهدف لتعزيز الجهود اللوجستية والتسويقية، بما يعود بالفائدة على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
من جانبه، أشاد المشرف العام على المؤتمر الدكتور فارس بوخمسين؛ بما طرحه المؤتمر خلال مدة انعقاده من نقاشات حوارية وعروض تقديمية وفرص تعارف بين المتخصصين والمهتمين بهذا المجال، مما يسهم في تعزيز الفهم لأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الصحية؛ مقدمًا شكره لكل المتحدثين والشركاء والحضور على مساهماتهم في جعل هذا المؤتمر ناجحًا.
كما أشاد بالمعارف التي اكتسبها الجميع من هذا المؤتمر، والتي ستقود إلى صنع حلول مبتكرة ستحسّن من نتائج الرعاية الصحية للمرضى في المملكة؛ داعيًا إلى مواصلة التعاون وتبادل الأفكار والانضمام إلى المؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية في نسخة المؤتمر بالعام القادم 2024، في ظل الاستمرار في استكشاف تطورات جديدة في مجال الابتكار في الرعاية الصحية.
ويسعى مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية لتوطين التكنولوجيا الصحية المتقدمة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف، وتحفيز عمليات الابتكار التي ستشكل مستقبل الرعاية الصحية، حيث شارك فيه أكثر من 4000 زائر على مدى يومين، بحضور أكثر من 40 متحدثًا دوليًا ومحليًا، والعديد من الجمعيات والشركات الطبية المحلية والدولية.