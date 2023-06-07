مؤتمر ومعرض الابتكار في التكنولوجيا الصحية يختتم أعماله

وسلّط المؤتمر الذي استمرّت أعماله على مدى يومين في فندق الهيلتون بالرياض؛ الضوء على الإمكانات الشاملة للتكنولوجيا الصحية بمشاركة المتحدثين عبر الجلسات الحوارية، والتي شملت مواضيع تسخير الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرعاية الصحية، ودراسة تحليلية لريادة الأعمال في التكنولوجيا الصحية في المملكة العربية السعودية، ودور التطبيب عن بُعد، والعناية المركزة عن بُعد في تحسين رعاية المرضى، وفرص وتأثير تكنولوجيا العالم الطبي، وغيرها من المواضيع المهمة، إضافة لاستعراض قضايا حيوية مثل: حماية الخصوصية والبيانات الشخصية في قطاع الرعاية الصحية، ومشاركة القطاع الخاص في تحسين الرعاية الصحية الرقمية، وأهمية توفير الرعاية القائمة على القيمة باستخدام التكنولوجيا.