رابطة العالم الإسلامي.. شريكٌ استراتيجيٌّ لمعرض "إكسبو الحج 2023"

ويحتوي المتحف على قسمٍ إبداعيٍّ كبيرٍ عن الحج والعمرة والزيارة، وقسم الحجرة النبوية الشريفة، وهو قسمٌ يأخذ الزائر وكأنه داخل تلك الحجرة الشريفة عبر تقنية الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، إضافة إلى قسم: "أعظم منبر بالدنيا"، وهو قسم يتعرَّف فيه الزائر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته وكأنه يراه، وقسم يشتمل على عرض وثائقي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة والحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.