"البديوي" يبحث مع السفير الأسترالي لدى المملكة تعزيز العلاقات الخليجية الأسترالية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم، مع سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأستراليا، ضمن إطار مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي المبرمة بينهما في عام 2011م، وخطة العمل المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.