"البديوي" يبحث مع السفير الأسترالي لدى المملكة تعزيز العلاقات الخليجية الأسترالية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم، مع سفير أستراليا لدى المملكة، مارك دونوفان، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأستراليا، ضمن إطار مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي المبرمة بينهما في عام 2011م، وخطة العمل المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين.
وشهد اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية الأسترالية، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث والقضايا الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.