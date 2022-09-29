صقارون وطواريح: مزاد نادي الصقور السعودي أعادنا لهواية الآباء والأجداد

وقال الطاروح عطا الله الشراري: نادي الصقور السعودي أسهم بشكل فعّال في إعادة كثير من الصقارين إلى هذه الهواية بعد أن هجروها في أوقات سابقة، مفيدًا بأن نادي الصقور أعاد الشغف لإرث الآباء والأجداد، ففي هذا العام بدأت استعدادات الصقارين منذ وقت مبكر، وحضروا في مواقعهم قبل دخول موسم الطرح بعشرة أيام.