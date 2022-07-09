قائد معسكر كشفي يتخلى عن الراحة ويبادر لإرشاد الحجاج

على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة في مشعر منى، وفي ظل الجهود المتواصلة التي يقوم بها قادة معسكرات الخدمة العامة الفرعية، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج ليلاً ونهاراً؛ إلا أن الإيمان بالرسالة التي قدم من أجلها هؤلاء القادة، وعشقهم للعمل الخيري والتطوعي، يدفعهم إلى بذل المزيد رغم أي ظروف مناخية أو جسدية.