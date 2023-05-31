إبرام عقد لتوريد وتركيب 5 آلاف عداد إلكتروني في آبار الرف الرسوبي

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدًا لتوريد وتركيب 5 آلاف عدّاد إلكتروني على بعض آبار المزارع الواقعة على الرف الرسوبي؛ مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت.
جاء ذلك بهدف تحقيق إدارة مثلى لموارد المياه؛ بما يسهم في ترشيد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، وضمان استدامتها للأغراض الزراعية، إلى جانب قياس ومراقبة استهلاك المياه الجوفية، ودعم المزارعين الأفراد من خلال توفير المعلومات المائية لهم.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم ربط هذه العدادات مع برنامجٍ حاسوبي سيكون متاحًا على موقعها الإلكتروني يتيح للمزارع الاستفادة من مخرجاته في حساب تكلفة الإنتاج واقتصادية استهلاك وترشيد الاستخدام.
وأهابت بالشركات الزراعية والقطاع الحكومي والصناعي وقطاع الأعمال؛ باستكمال تركيب عدادات على جميع الآبار قيد التشغيل الخاصة بهم، وذلك بحسب مواصفات الوزارة.
يُذكر أن "البيئة" كانت قد أطلقت مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار، ضمن برنامج التحول الوطني تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ونظام المياه التي تسهم في حماية المياه الجوفية غير المتجددة من الاستنزاف، وتعمل على استدامة المياه للأغراض المختلفة من خلال عدة أنشطة؛ من بينها تركيب العدادات في الآبار بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية؛ مما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها وترشيد استخدامها لمختلف الأغراض.