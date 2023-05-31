إبرام عقد لتوريد وتركيب 5 آلاف عداد إلكتروني في آبار الرف الرسوبي

يُذكر أن "البيئة" كانت قد أطلقت مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار، ضمن برنامج التحول الوطني تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ونظام المياه التي تسهم في حماية المياه الجوفية غير المتجددة من الاستنزاف، وتعمل على استدامة المياه للأغراض المختلفة من خلال عدة أنشطة؛ من بينها تركيب العدادات في الآبار بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية؛ مما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها وترشيد استخدامها لمختلف الأغراض.