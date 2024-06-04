24 ساعة قياسية.. المدينة المنوّرة تسجّل "ثالث أعلى حرارة على وجه الأرض"

وجاء ترتيب درجات الحرارة العظمى التي سُجلت عالمياً أمس الإثنين على النحو الآتي: النيجر - بلما: 47.5 ، سلطنة عُمان - صور: 47.2، السعودية - المدينة المنوّرة: 47.1، وباكستان - جاكوب أباد: 47، وباكستان - سيبي: 47".