24 ساعة قياسية.. المدينة المنوّرة تسجّل "ثالث أعلى حرارة على وجه الأرض"

سجّلت المدينة المنوّرة ثالث أعلى درجة حرارة مسجّلة على وجه الأرض، أمس الإثنين؛ حيث بلغت 47.1 درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع قرب بدء شهر ذي الحجة.
ووفق موقع "طقس العرب"، أطلق تنبيهاً خلال الأيام الماضية من تزايد تأثر منطقة شبه الجزيرة العربية بالأجواء الصيفية الحارة، واقتراب درجات الحرارة من حاجز 50 درجة مئوية في عديدٍ من المناطق بما فيها المدينة المنوّرة.
وجاء ترتيب درجات الحرارة العظمى التي سُجلت عالمياً أمس الإثنين على النحو الآتي: النيجر - بلما: 47.5 ، سلطنة عُمان - صور: 47.2، السعودية - المدينة المنوّرة: 47.1، وباكستان - جاكوب أباد: 47، وباكستان - سيبي: 47".