مجلس البنوك الإسلامية يعقد البرنامجَ التنفيذي لـ2023 افتراضيًّا.. الاثنين القادم

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالإله بلعتيق، أنه جرى اختيار موضوع هذا العام للنظر في التغيرات التي شهدها العالم في العامين الماضيين على الصعيدين المالي والاقتصادي، الذي كان له الأثر الكبير في بيئة العمل.