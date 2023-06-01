وسط إقبال كبير.. اختتام فعاليّات معارض "السعودية نحو الفضاء"

اختتمت معارض "السعودية نحو الفضاء" اليوم الخميس، فعاليّاتها في مدن الرياض وجدة والظهران، التي عقدت بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية، من 21 مايو وحتى الأول من شهر يونيو الجاري، والتي شهدت إقبالاً كبيرًا من الزوار، وخصوصًا الطلاب، وأسهمت في إثراء تجاربهم في استكشاف قطاع الفضاء، وسط أجواء مفعمة بالشغف والإلهام.