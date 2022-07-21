"الخريّف" يرأس وفد المملكة بالدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي للجامعة العربية

وفي مداخلة المملكة، أكد الدكتور رياض الخريّف على أهمية أن تُركز القمة على معالجة التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي ويأتي في مقدمتها التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود حكومة المملكة ودورها الريادي في هذا الجانب بما في ذلك مساهمتها مع مجموعة التنسيق العربية من خلال الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية بالإعلان عن حزمة دعم تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.