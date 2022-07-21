"الخريّف" يرأس وفد المملكة بالدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي للجامعة العربية

ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف أمس الخميس 22 ذو الحجة 1443هـ الموافق 21 يوليو 2022م وفد المملكة في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر في نوفمبر المقبل.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع التي ستُضمّن في الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيُرفع للقمة العربية في دورتها العادية الحادية والثلاثين التي ستعقد في الجمهورية الجزائرية.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وفي مرحلة تحاول دول العالم - بما فيها الدول العربية - التعافي من جائحة كوفيد-19، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي مداخلة المملكة، أكد الدكتور رياض الخريّف على أهمية أن تُركز القمة على معالجة التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي ويأتي في مقدمتها التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود حكومة المملكة ودورها الريادي في هذا الجانب بما في ذلك مساهمتها مع مجموعة التنسيق العربية من خلال الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية بالإعلان عن حزمة دعم تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي.
يُذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسة لجامعة الدول العربية، ويضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني.
ويعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.