أسرة "البقمي" تناشد البحث عن ابنها "شاكر" من "إسكان الغطغط" المفقود قبل 6 أيام

وحول تفاصيل المفقود المواطن شاكر بن سالم البقمي -كما روى ذووه لـ"سبق"- فإنه يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعاني اعتلالات نفسية، وخرج منزله مساء الثلاثاء الماضي، الموافق 17 شعبان الحالي، من حي إسكان الجامعة بالغطغط، واختفى عن الأنظار بعدها، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.