أسرة "البقمي" تناشد البحث عن ابنها "شاكر" من "إسكان الغطغط" المفقود قبل 6 أيام

ناشد ذوو المواطن شاكر بن سالم البقمي البحث عن ابنهم الذي خرج من منزله منذ ستة أيام بحي إسكان الجامعة بـ"الغطغط"، التابعة لمحافظة المزاحمية، ولا يزال مفقودًا حتى الآن.
وحول تفاصيل المفقود المواطن شاكر بن سالم البقمي -كما روى ذووه لـ"سبق"- فإنه يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعاني اعتلالات نفسية، وخرج منزله مساء الثلاثاء الماضي، الموافق 17 شعبان الحالي، من حي إسكان الجامعة بالغطغط، واختفى عن الأنظار بعدها، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأشاروا إلى أن المفقود يلبس "تيشيرت" رصاصيًّا، وبنطالاً أسود، و"جاكيت" أسود.
وقالوا: أبلغنا الجهات الأمنية التي لا تزال تكثف البحث عنه بمساعدة الأقارب، فيما لا يزال مفقودًا.
ويأمل ذوو "البقمي" من قراء "سبق" التواصل معهم في حال العثور عليه، أو حتى الاشتباه بمواصفاته، على الرقمين الآتيَين:
0555659329 - 0582254640 ، أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.