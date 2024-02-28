فلكيّة جدة: غداً الخميس "يوم كبيس"

وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن هذا اليوم الكبيس ضروري للحفاظ على التقويم، متزامناً مع فترة دوران الأرض حول الشمس، ودون هذا اليوم الإضافي كل أربع سنوات، سنفقد ما يقرب من 6 ساعات كل عام، وبعد 100 عام فقط، فإن التقويم دون "السنوات الكبيسة" سيكون متأخراً بنحو 24 يوماً تقريباً بالنسبة للأيام الموسمية الثابتة، مثل الاعتدال الربيعي أو الانقلاب الشتوي، لافتاً إلى أن فبراير أو شباط هو الشهر الثاني في السنة في التقويم الغريغوري وهو أقصر الشهور الغريغورية والوحيد الذي يبلغ عدد أيامه 28 أو 29 يوماً.