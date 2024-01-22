"هنقرستيشن" تطلق أول خدمة لتوصيل الطلبات داخل نيوم

أكد الرئيس التنفيذي لـ"هنقرستيشن" المهندس علي الدمنهوري، على التزام الشركة باشتراطات السلامة وسرعة التوصيل، في ذات الوقت الذي تلتزم فيه بالسعي نحو تحقيق انبعاثات صفرية في مركباتها، لمطابقة نمط الحياة في نيوم، ودعم رؤية السعودية 2030". وأضاف: "إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة الشركة في السوق السعودي، كون هنقرستيشن تعدّ منصة التوصيل الأكثر انتشاراً وتوسعاً في المملكة؛ ونفخر بأن تكون شركة هنقرستيشن أول شركة توصيل للطلبات تقدم خدماتها في نيوم".