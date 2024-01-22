"هنقرستيشن" تطلق أول خدمة لتوصيل الطلبات داخل نيوم

أعلنت شركة هنقرستيشن عن إطلاق عملياتها التشغيلية لخدمات توصيل الطعام داخل منطقة نيوم، لتكون بذلك أول خدمة توصيل محلية يتم إطلاقها داخل المنطقة، ومن شأن هذه الخطوة أن تلبي احتياجات السكان والعاملين داخل نيوم. وستركز "هنقرستيشن" على سرعة التوصيل والسلامة في توصيل المنتجات المنزلية والمواد الغذائية، وستعتمد في ذلك على أسطول من المركبات الكهربائية والهجينة، لضمان تحقيق صافي انبعاثات صفرية خلال عمليات التوصيل، وذلك بما يتماشى مع رؤية نيوم بالحفاظ على البيئة.
أكد الرئيس التنفيذي لـ"هنقرستيشن" المهندس علي الدمنهوري، على التزام الشركة باشتراطات السلامة وسرعة التوصيل، في ذات الوقت الذي تلتزم فيه بالسعي نحو تحقيق انبعاثات صفرية في مركباتها، لمطابقة نمط الحياة في نيوم، ودعم رؤية السعودية 2030". وأضاف: "إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة الشركة في السوق السعودي، كون هنقرستيشن تعدّ منصة التوصيل الأكثر انتشاراً وتوسعاً في المملكة؛ ونفخر بأن تكون شركة هنقرستيشن أول شركة توصيل للطلبات تقدم خدماتها في نيوم".
يذكر أنّ هنقرستيشن تعدّ أول منصة سعودية لتوصيل الطعام في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من المطاعم والبقالات والصيدليات. ويهدف التطبيق إلى ربط عملائه بخدمات تقديم الطعام المتنوعة والمختلفة من المطاعم المحلية والعالمية العاملة في المملكة، وتعزيز تجربة طلب الطعام من خلال منصات سهلة الاستخدام وتجربة توصيل سلسة. وتضم هنقرستيشن أكثر من 55 ألف شريك في أكثر من 100 مدينة حول المملكة.
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