حرس الحدود: إحباط تهريب 29 طن قات وطن و766 كجم حشيش وضبط 361 مهرباً

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (29.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(766) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 - 30 / 5 / 1444ه‍، وقبضت على مهرّبيها، وعددهم (361) متهماً؛ منهم (23) مواطناً، و(338) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (261) من الجنسية اليمنية، و(70) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.