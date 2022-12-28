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حرس الحدود: إحباط تهريب 29 طن قات وطن و766 كجم حشيش وضبط 361 مهرباً

عبر الدوريات البرية في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك.. وخلال 20 يوماً
حرس الحدود: إحباط تهريب 29 طن قات وطن و766 كجم حشيش وضبط 361 مهرباً
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (29.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(766) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 - 30 / 5 / 1444ه‍، وقبضت على مهرّبيها، وعددهم (361) متهماً؛ منهم (23) مواطناً، و(338) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (261) من الجنسية اليمنية، و(70) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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