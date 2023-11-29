"السديس" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض.
وقال السديس إن فوز بلادنا المباركة باستضافة معرض إكسبو 2030؛ يعد تأكيدًا لمحورها الريادي في شتى المجالات، على المحيط الإسلامي والعالمي، وقد أكسبها ثِقَلها في الموازين الدولية، والناتج من سياساتها الوسطية، وحنكتها واقتدارها في دفع عجلة التطوير والنماء والثقة عالميًّا، وجَعَل منها وجهة مثالية عالمية، قادرة على استضافة أبرز المحافل الدولية، ويُعد معرض إكسبو على هرمها".
وتابع: "إن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030؛ يعد فخرًا كبيرًا وانتصارًا تاريخيًّا لكل أبناء هذا الوطن المعطاء، الذي يسير بفضل الله، ثم بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الاستشرافية المستقبلية التطويرية المسددة، بخطى ثابتة وواثقة في بلوغ الأهداف المرسومة، من خلال تطبيق رؤية المملكة 2030".
وأكد السديس أن بلادنا المباركة تحظى بإرث تليد مجيد، وثقافة دينية وسطية راسخة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، عالمية الرؤى والمضامين"؛ لافتًا إلى أن انعقاد معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، يعد فرصة تاريخية لتعريف العالم بثقافتنا السعودية الأصيلة، وقيمنا الإسلامية الوسطية النبيلة، وهويتنا الحضارية العريقة، وتنوعها الضخم من خلال موروثها الثقافي والإنساني والديني السمح المعتدل، كما سيمنح عاصمة بلادنا الغالية فرصة التواصل مع الدول العالمية المختلفة، وإلهامهم من خلال قصص النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكتنا الحبيبة في شتى المحافل والمجالات.