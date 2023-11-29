"السديس" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

وأكد السديس أن بلادنا المباركة تحظى بإرث تليد مجيد، وثقافة دينية وسطية راسخة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، عالمية الرؤى والمضامين"؛ لافتًا إلى أن انعقاد معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، يعد فرصة تاريخية لتعريف العالم بثقافتنا السعودية الأصيلة، وقيمنا الإسلامية الوسطية النبيلة، وهويتنا الحضارية العريقة، وتنوعها الضخم من خلال موروثها الثقافي والإنساني والديني السمح المعتدل، كما سيمنح عاصمة بلادنا الغالية فرصة التواصل مع الدول العالمية المختلفة، وإلهامهم من خلال قصص النجاحات والإنجازات التي حققتها مملكتنا الحبيبة في شتى المحافل والمجالات.