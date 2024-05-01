البنك العربي الوطني anb راعياً للحملة الوطنية للتوعية بانحرافات العمود الفقري "جنف 13"

وشملت النسخة الـ 13 من الحملة مشاركة تطوعية من 64 طالباً من الطلبة المهتمين بتخصص جراحة العظام بكلية الطب بجامعة الملك سعود، الذين بادروا إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية من بينها إطلاق حملة إلكترونية عبر منصة X، وتوزيع المطبوعات الإرشادية في مجموعة من المراكز التجارية ومبنى البلازا التابع لمستشفى الملك خالد الجامعي، وإجراء المسح الميداني وفحص آلاف الطلاب والطالبات في عشرات المدارس.