مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج الجراحات المتخصّصة التطوعي بالعيادات الصحية في مدينة الريحانية بتركيا

نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي للجراحات المتخصّصة بالعيادات الصحية في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2024م.