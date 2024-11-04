مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ برنامج الجراحات المتخصّصة التطوعي بالعيادات الصحية في مدينة الريحانية بتركيا

نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، البرنامج الطبي التطوعي للجراحات المتخصّصة بالعيادات الصحية في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بتقديم خدماته العلاجية لـ 493 فرداً في عيادة طب الأسرة، و355 مستفيداً في عيادة الجلدية، و338 فرداً في عيادة البصريات، و173 مستفيداً في عيادة الغدد.
يأتي ذلك في سياق البرامج الطبية التطوعية التي تقدّمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا.