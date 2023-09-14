جدة.. إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ما بين طريق "المدينة" و"الستين"

وأوضحت الأمانة أنه سيجري إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية مؤقتة ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا من يوم الجمعة المقبل حتى الساعة 11 صباحًا، ومن الساعة 3 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 11 صباحًا؛ وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.