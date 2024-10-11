مستشفى حوطة سدير يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بحضور رئيس المركز

وأكد المستشفى دوره الفعّال في تعزيز الصحة العامة من خلال توفير اللقاحات، مشيرًا إلى أهمية الوقاية كخطوة أساسية لحماية المجتمع من مخاطر الإنفلونزا. وشدد على التزامه بتقديم الرعاية الصحية الوقائية بهدف تقليل احتمالات الإصابة بالإنفلونزا، والحد من المضاعفات المحتملة.