مستشفى حوطة سدير يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بحضور رئيس المركز

أطلق مستشفى حوطة سدير، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1446هـ، بحضور رئيس المركز فهد بن صالح الزكري.
وأكد المستشفى دوره الفعّال في تعزيز الصحة العامة من خلال توفير اللقاحات، مشيرًا إلى أهمية الوقاية كخطوة أساسية لحماية المجتمع من مخاطر الإنفلونزا. وشدد على التزامه بتقديم الرعاية الصحية الوقائية بهدف تقليل احتمالات الإصابة بالإنفلونزا، والحد من المضاعفات المحتملة.
وتوفر التطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية فوائد عديدة، من بينها تقليل فرص الإصابة، وتخفيف شدة الأعراض حال التعرض للفيروس، بالإضافة إلى تقليل مخاطر دخول المستشفى والمضاعفات الصحية الخطيرة.
وأشاد تجمع الرياض الصحي الثاني بجهود مستشفى حوطة سدير، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الجهات لإنجاح الحملة في حوطة سدير والمراكز التابعة لها.