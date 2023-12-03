فيديو.. وزير الخارجية ونظيره القطري يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين

وقال وزير الخارجية في كلمة له: هناك توافق على أهمية رفع مستوى التوقعات والطموح، وتم بالفعل تطوير عديد من المبادرات، ونحن متفائلون بأننا جاهزون أن نعرض برنامجاً طموحاً على القيادتين يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين.