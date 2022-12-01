الرياض… رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره بالشيوخ التايلندي

وجرى خلال جلسة المباحثات المشتركة استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في كافة المجالات، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة بينهما، والتأكيد على تعزيز التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ومجلس الشيوخ التايلندي، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين اللجنتين للمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما، وتقوية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات.