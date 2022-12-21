غداً الخميس.. بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "ديربي الإثارة" بين "مهيمن وصاعد" لفرديات الشقح

وأظهرت مقاطع فيديو تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي تحدياً ساده الاحترام بين المشاركين هادي العمور الذي هيمن بالفردية "النايلة" على شوط فردي جل الشقح واحتكارها المركز الأول لعدة سنوات، والمشارك محمد بن فهاد بن جخدب الذي رفع راية التحدي بالحصول على المركز الأول في الشوط متسلحاً بالفردية "الموت الحمر" الصاعدة هذا العام لشوط الجل بعد أن اكتسحت في النسخ السابقة شوط الدق في فئة الشقح.