مدلولات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية على طاولة برنامج "الموقف".. غدًا

أثار توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" للسعودية ومحطات جولته العديد من التساؤلات؛ فخارج مطبخ السياسة هناك من أدرك مدى تغطية ما تدور حوله تلك الزيارة.. وباستمرار يدق هاجس الأسئلة وسائل الإعلام والصحفيين.
وتفصيلاً، يناقش برنامج الموقف مدلولات زيارة "بلينكن" للمملكة غدًا السبت مع ضيفَي الحلقة: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن د. "أدموند غريب"، والباحث في شؤون الشرق الأوسط من لندن "وغسان"، وتحاورهم مقدمة البرنامج الدكتورة أمل الهزاني للإجابة عن أبرز الملفات السياسية في المنطقة، وأهمها زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية، وتصريح سفير السعودية في لندن.
ومع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحماس وحزب الله في لبنان باتت الولايات المتحدة قلقة مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، إلا أن الرسالة السعودية التي حملها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزير خارجية أمريكا في طريق عودته للبيت الأبيض كانت واضحة، واستخدمت لغة أكثر ديناميكية لوضع الأمور في نصابها؛ واتخاذ خطوات عملية، تضمن هدوء المنطقة في مقدمة المشهد القادم.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام الغربية صورة مغايرة لما يجري على الأرض. ومما يدور من صراع في ذلك الجزء من الكرة الأرضية كان حتمًا رسالة شفافة، تزيل ضبابية المشهد، وتؤطر لكيفية إدارة السعودية لمواقفها مما يجري، خاصة في غزة، ومطالبها التي لا تتوقف من وقف النزاع بشكل تام وقاطع، وأن يهنأ الفلسطينيون بأرضهم مستقلة آمنة.
يُذكر أن برنامج الموقف الذي يبث على قناة السعودية يتناول أهم الملفات السياسية مع استضافة ضيوف متخصصين من السعودية وخارجها. ويعرض البرنامج كل يوم سبت عند الساعة العاشرة مساء.