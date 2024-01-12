مدلولات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية على طاولة برنامج "الموقف".. غدًا

وتناقلت بعض وسائل الإعلام الغربية صورة مغايرة لما يجري على الأرض. ومما يدور من صراع في ذلك الجزء من الكرة الأرضية كان حتمًا رسالة شفافة، تزيل ضبابية المشهد، وتؤطر لكيفية إدارة السعودية لمواقفها مما يجري، خاصة في غزة، ومطالبها التي لا تتوقف من وقف النزاع بشكل تام وقاطع، وأن يهنأ الفلسطينيون بأرضهم مستقلة آمنة.