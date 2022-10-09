أمير الباحة يرعى افتتاح "إكرام".. أول منتجع للمسنين على مستوى السعودية

من جانبه، بيَّن المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لإكرام المسنين عبدالرحمن بن عطية الغامدي أن منتجع إكرام الوطني يعد مشروعًا وطنيًّا رائدًا، يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع.. وأوضح: "يضم في مرحلته الأولى مبنى دار الضيافة وناديًا صحيًّا ومسجدًا وحدائق وأماكن جلوس اجتماعية".. مشيرًا إلى أن رسالة الجمعية تتمثل في تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، إلى جانب تقديم الرعاية الأولية المنزلية، وإيواء من لا عائل لهم من فئة المسنين في منطقة الباحة.