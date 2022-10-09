أمير الباحة يرعى افتتاح "إكرام".. أول منتجع للمسنين على مستوى السعودية

يرعى أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين افتتاح مشروع منتجع إكرام الوطني التابع للجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام"، الذي يعتبر أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة العربية السعودية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام"، الدكتور سعيد بن سعد المرطان، عن شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة؛ لرعايته هذا الحدث الذي يُدخل السعادة في قلوب المسنين وأبناء المنطقة.. مؤكدًا أن هذه الرعاية وهذا الاهتمام ليسا بمستغربَيْن على أمير الباحة، الذي يقدم الدعم المتواصل في كل ما يخدم المنطقة بشكل عام، وأنشطة الجمعيات الخيرية بشكل خاص.
كما قدم الدكتور سعيد المرطان الشكر لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ لدعم مشروع منتجع إكرام الوطني الذي سيقدم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن، كضيافة مؤقتة أو دائمة، فضلاً عن جميع الفئات من كبار السن؛ ليعيشوا حياة كريمة هادئة هانئة.. مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن هدف الجمعية لتوفير حياة كريمة لكبار السن رجالاً ونساء.
من جانبه، بيَّن المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لإكرام المسنين عبدالرحمن بن عطية الغامدي أن منتجع إكرام الوطني يعد مشروعًا وطنيًّا رائدًا، يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع.. وأوضح: "يضم في مرحلته الأولى مبنى دار الضيافة وناديًا صحيًّا ومسجدًا وحدائق وأماكن جلوس اجتماعية".. مشيرًا إلى أن رسالة الجمعية تتمثل في تقديم خدمات رعاية عالية الجودة، إلى جانب تقديم الرعاية الأولية المنزلية، وإيواء من لا عائل لهم من فئة المسنين في منطقة الباحة.
فيما أكد المدير التنفيذي للمنتجع أحمد جمعان الزهراني أن المنتجع بدأ في الاستعداد للتشغيل والتجهيز لاستقبال الضيوف من المسنين والمسنات ممن لا عائل لهم، وأيضًا الاستعداد لتشغيل مرافقه لتكون جاهزة لاستقبال الراغبين في الاستفادة من المشروع ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.
ويعدُّ منتجع إكرام الوطني الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، ويعتبر أبرز مشاريع الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام" بمنطقة الباحة، التي تأسست في بداية عام 1437، ويعدُّ -بإذن الله- أحد أبرز المشاريع الريادية في السعودية من حيث الفكرة والتخصص والمحتوى والتصميم.