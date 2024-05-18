إطلالة ساحرة من شاطئ "زاعم".. مشاهد تجذب الزوار من داخل وخارج المملكة

تتميّز منطقة تبوك بشواطئها الحالمة، وسواحلها البكر، وإطلالاتها الساحرة على طول البحر الأحمر شمالًا، وتضمّ عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوّار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.