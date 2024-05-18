إطلالة ساحرة من شاطئ "زاعم".. مشاهد تجذب الزوار من داخل وخارج المملكة

تتميّز منطقة تبوك بشواطئها الحالمة، وسواحلها البكر، وإطلالاتها الساحرة على طول البحر الأحمر شمالًا، وتضمّ عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب عددًا كبيرًا من الزوّار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.
ومن أهمّ تلك الشواطئ وأبرزها: شاطئ "زاعم" الواقع شمال مدينة الوجه، الذي يمتاز بشكله المميّز على خليج نصف دائرة، تقلّ فيه الأمواج، وتمّ تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس وألعاب للأطفال، وزراعته بالنخيل والأشجار.
ورصدت مجموعةُ صور عدةَ زوايا جوية، والمناظر الجمالية التي يتمتّع بها الشاطئ، كأيقونة من الجمال المليء بالحياة البحرية الجميلة، والشعاب المُرجانية المتنوعة.