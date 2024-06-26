متعاونون مع تشكيل عصابي ومحتالون.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيم من الجنسية السودانية و3 مواطنين في مناطق: الرياض والمدينة المنوّرة وجازان، قاموا بالتعاون مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة، وتنفيذ عمليات احتيال مالي.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية في مكة المكرّمة نفّذوا حوادث نصب واحتيال تمثلت في عرض ذهبٍ خالصٍ بأقل من قيمته السوقية للبيع، وتسليم ضحاياهم مصوغات معدنية شبيهة به.
وفي الرياض، تمّ القبض على 5 مقيمين من الجنسيتين السورية والبنجلاديشية قاموا بسرقة صفائح معدنية ومعدات حديدية والمتاجرة بها.