متعاونون مع تشكيل عصابي ومحتالون.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مقيم من الجنسية السودانية و3 مواطنين في مناطق: الرياض والمدينة المنوّرة وجازان، قاموا بالتعاون مع تشكيل عصابي إجرامي خارج المملكة، وتنفيذ عمليات احتيال مالي.