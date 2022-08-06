شاهد.. هطول أمطار صيفية على أجزاء من حائل وتبوك والمدينة المنورة

وأجرت الأمطار عددًا من الشعاب جنوب غرب حائل بالقرب من الصهوة، فيما أجرت الأمطار عددًا من الشعاب والأودية بقرين غزال جنوب تبوك، والشعاب على طريق تبوك - المدينة المنورة الجديد.