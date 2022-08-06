شاهد.. هطول أمطار صيفية على أجزاء من حائل وتبوك والمدينة المنورة

جرى عدد من الشعاب والأودية إثر استمرار الحالة المطرية الصيفية التي هطلت على أجزاء من منطقة حائل ومنطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة.
فيما تم توثيق جريان وادي الرمة الشهير في حالة نادرة في شهر أغسطس، وذلك في أعلى الوادي شمال الحليفة.
وأجرت الأمطار عددًا من الشعاب جنوب غرب حائل بالقرب من الصهوة، فيما أجرت الأمطار عددًا من الشعاب والأودية بقرين غزال جنوب تبوك، والشعاب على طريق تبوك - المدينة المنورة الجديد.
كما جرت الأودية والشعاب شمال شرق المدينة المنورة، وبين خيبر وتيماء، وقرية أم هشيم، شمال المدينة المنورة.
وكان عدد من متابعي الأمطار قد وثَّقوا تلك السيول بعدسات كاميراتهم مبتهجين بالأمطار الصيفية، ومن أبرزهم: عادل السمار، فهد الطرقاوي، محمد الحربي، فواز الحربي، فايز السليمي وعادل المسمار.